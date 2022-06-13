Bursa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa-Orhaneli yolu İncebel mevkisinde Bursa'dan Büyükorhan ilçesine giden Mahmut Coşkun'un kullandığı 16 AJE 278 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen M.K. idaresindeki 16 N 6958 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü araçta sıkıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Coşkun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz