Bursa'da kar yağışıyla kapanan 627 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saatte kapanan 627 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı seferberliği sürdürüyor.

Toplam 283 iş makinesi ve kamyonla 834 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 7 gün 24 saat esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saatte 17 ilçede kardan kapanan 627 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Yağışın yoğun olarak devam ettiği 92 mahallenin yolunu açma çalışmaları ise devam ediyor.

