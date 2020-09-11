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Bursa'da karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye dava açıldı

BURSA HABERLERİ  | 11.09.2020 16:47 | Son Güncelleme

Bursa'da karantina kurallarını ihlal eden 4 kişiye dava açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymadıkları belirlenen 4 kişi hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası ve temaslısı olup, evde izleme altına alınan kişilerinin kontrollerinin emniyet ve jandarma personelince gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu kapsamda son dönemde yapılan kontrollerde bazı kişilerin karantina tedbirine uymayarak evde bulunmadıklarının tespit edildiğini bildiren Alper, "Bu durumun kişinin hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını ciddi manada tehlikeye attığı ve virüsün bulaşıcılık hızını artırdığı, Türk Ceza Kanunu uyarınca da bu eylemin suç teşkil ettiği ve bir yıla kadar hapis cezasının verildiği, geçen hafta İnegöl'de 4 kişiye bu şekilde dava açıldığı, kamuoyuna duyurulur." ifadesini kullandı.

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