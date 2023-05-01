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Bursa’da karayolundan karşıya geçen vatandaşın ölümden döndüğü anlar kamerada

01.05.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bir şahıs, alt geçidi ihlal ederek caddenin karşısına geçmeye çalıştı. Tam bu esnada seyir halindeki otomobil sürücüsü karşısına aniden çıkan adama çarpıp metrelerce savurdu. Yürekleri ağza getiren kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da karayolundan karşıya geçen vatandaşın ölümden döndüğü anlar kamerada

Kaza, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İnönü Caddesi üzerinde akan trafiği göz ardı eden yaya, alt geçidi kullanmak yerine koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Tam bu esnada seyir halindeki otomobil sürücüsü karşısına çıkan adama çarptı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce savrulan adama ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, durum 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Yürekleri ağza getiren kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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