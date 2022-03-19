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Bursa'da kardan kapanan 169 mahalle yolu ulaşıma açıldı

19.03.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kardan kapanan 169 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle son 24 saatte kapanan 169 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının yeniden etkili olmasıyla harekete geçen Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri 17 ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 178 iş makinesi ve kamyon ile 508 personelden oluşan 100 ekip, yol açma faaliyetleri için 7 gün 24 saat çalışıyor.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen çalışan ekipler, son 24 saatte kardan kapanan Büyükorhan'da 6, İnegöl'de 37, Orhaneli'de 4, İznik'te 24, Keles'te 4, Mustafakemalpaşa'da 35, Kestel'de 10, Gürsu'da 6, Osmangazi'de 5, Gemlik'te 4, Nilüfer'de 7, Orhangazi'de 5, Karacabey'de 5, Mudanya'da 2 ve Yenişehir'de 15 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kar yağışının devam ettiği 31 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

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