Bursa'da kardan kapanan 507 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 507 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı çalışmaları kesintisiz sürdürüyor.

Kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 123 iş makinesi ve kamyon ile 360 personelden oluşan 75 ekip, yol açma faaliyetleri için 7 gün 24 saat çalışıyor.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde, dondurucu soğuğa rağmen çalışan ekipler, son 24 saatte kardan kapanan Büyükorhan'da 43, İnegöl'de 75, Orhaneli'nde 61, İznik'te 42, Harmancık'ta 31, Yenişehir'de 39, Keles'te 42, Mustafakemalpaşa'da 89, Kestel'de 27, Gürsu'da 10, Osmangazi'de 15, Gemlik'te 7, Nilüfer'de 10, Karacabey'de 3 ve Orhangazi'de 13 olmak üzere toplam 507 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kapalı mahalle yolu bulunmazken, yağışın devam ettiği bölgelerde çalışmalar devam ediyor.

