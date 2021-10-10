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Bursa'da kavgada açılan ateş sonucu yoldan geçen kişi yaralandı

10.10.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kavgada açılan ateş sonucu yoldan geçen kişi yaralandı

Bursa'da çıkan silahlı kavga sırasında yoldan geçerken kurşunlardan birinin isabet etmesi nedeniyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki grup, birbirlerine ateş etti.

Bu sırada yoldan geçen kişi, kurşunlardan birinin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeyi güvenlik kordonuyla kapatarak boş mermi kovanlarını aradı.

Kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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