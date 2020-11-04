YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için başlatılan aramalara ara verildi

Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için başlatılan aramalara ara verildi

BURSA HABERLERİ  | 04.11.2020 06:12 | Son Güncelleme

Bursa'da kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için başlatılan aramalara ara verildi

Bursa'nın Keles ilçesinde kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın için başlatılan arama çalışmalarına ara verildi.

İlçeye bağlı Dağ Demirciler Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Zübeyde Aydoğdu, öğlen saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, ANDA Arama Kurtarma, Yıldırım Arama Kurtarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 60 kişiden oluşan ekiplerle kırsal bölgede arama çalışması başlattı.

Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü bölgede çalışmalara ara verilirken, arama çalışmalarının sabah saatlerinde devam edeceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor Dizi setinde başlayan aşk kötü bitti! Ünlü oyuncu 3 yıllık eşinden boşanıyor
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Kızılcahamam'da 17 yaşındaki kızın şüpheli ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
Yalova'da salgın sürecinde artan tüketime rağmen barajın 3'te biri dolu
Yalova'da salgın sürecinde artan tüketime rağmen barajın 3'te biri dolu
Tarihi Edremit evleri gün yüzüne çıkıyor projesi restorasyonu başladı
Tarihi Edremit evleri gün yüzüne çıkıyor projesi restorasyonu başladı
Adana'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Adana'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
MHP Adana İl Teşkilatından 20 çalışma komisyonu
MHP Adana İl Teşkilatından 20 çalışma komisyonu
Koronavirüs Pamukkale’yi vurdu
Koronavirüs Pamukkale’yi vurdu

Bursa Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:04
Sabah
07:30
Öğle
12:52
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:25

Bursa Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Akide Eczanesi
Nilufer
Akide Eczanesi
Nilufer
Akide Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bursa'da Kovid-19 test kiti sattıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı
Bursa'da Kovid-19 test kiti sattıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Ziraat Mühendisleri Köyleri Gezdi
Ziraat Mühendisleri Köyleri Gezdi
Şalvarlı Stepçiler Sertifika Aldı
Şalvarlı Stepçiler Sertifika Aldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.