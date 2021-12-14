Bursa'da kaza yapan iki aracın sürücüleri yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi Kafkas Sokak'tan Kültür Caddesi'ne çıkan Ahmet G. idaresindeki 16 NOU 38 plakalı hafif ticari araç, caddede ilerleyen Kadriye D'nin kullandığı 16 CJG 90 plakalı otomobile yan tarafından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kadriye D. otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadın sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Kazada yaralanan Kadriye D. ve Ahmet G, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz