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Bursa'da kaza yapan iki aracın sürücüleri yaralandı

14.12.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kaza yapan iki aracın sürücüleri yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Mahallesi Kafkas Sokak'tan Kültür Caddesi'ne çıkan Ahmet G. idaresindeki 16 NOU 38 plakalı hafif ticari araç, caddede ilerleyen Kadriye D'nin kullandığı 16 CJG 90 plakalı otomobile yan tarafından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kadriye D. otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadın sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Kazada yaralanan Kadriye D. ve Ahmet G, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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