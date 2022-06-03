Bursa'da kaza yapan sürücünün yeniden hareket ettirdiği otomobil direğe çarptı

Bursa'da bir otomobilin minibüse, ardından aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Özsaraç Sokağı'nda seyreden Tevhide Demirci (48) idaresindeki 16 Y 9372 plakalı otomobil, Rasim Sert'in kullandığı 16 S 6172 plakalı panelvan minibüsle çarpıştı.

Kaza sonrası duran otomobil, sürücüsünün panikle yeniden aracı hareket ettirmesinin ardından kaldırımdaki aydınlatma direğine vurdu.

Olayda, otomobil sürücüsü Demirci ile aynı araçta bulunan Serap Kibaroğlu (54) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



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