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Bursa'da kazaya karışan otomobilin çarptığı kepçe operatörü öldü

07.12.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kazaya karışan otomobilin çarptığı kepçe operatörü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hakkı Taban (50) idaresindeki 45 AFM 670 plakalı dinamit yüklü kamyon, Yeniköy yolu ayrımında dönüş yapmak isteyen Nuri Demir (48) yönetimindeki 16 VZ 833 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarında aracının yanında bekleyen kepçe operatörü Ahmet Çelik'e (53) çarptı. Ağır yaralanan Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan sürücüler Taban ile Demir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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