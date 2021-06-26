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Bursa'da kazı çalışmasında toprak kayması sonucu mahsur kalan işçi kurtarıldı

26.06.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kazı çalışmasında toprak kayması sonucu mahsur kalan işçi kurtarıldı

Bursa'nın Kestel ilçesinde altyapı çalışması için iş makinesiyle kazı yapılırken toprak kayması sonucu mahsur kalan işçi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Barakfakih Mahallesi'nde doğal gaz hattı için iş makinesiyle kazı yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi.

Yaklaşık 6 metre derinlikteki çukurda beline kadar toprağın içinde kalan işçi İbrahim Gönül'ün (45) çıkarılması için bölgeye itfaiye, polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonucu bir saatte kurtarılan işçi, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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