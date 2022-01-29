Bursa'da "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı

Bursa'da, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de Mehmetçik'in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi gerçekleştirildi.

Kestel Belediyesince Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, oyuncular Rahman Beşel, Alayça Öztürk Gidişoğlu, Mutlunur Lafçı, Kemal Balıbaş katıldı.

Filmde şehit Eren Bülbül'ü canlandıran Beşel, gösterim öncesinde gazetecilere, 2 kahramanın biyografisini çekmenin çok güzel olduğunu söyledi.

Yükümlülüğü çok ağır bir film çekildiğini anlatan Beşer, şöyle konuştu:

"Çünkü orada 'Yaşanılır, anlatılmaz.' denen bir şey var, onu yaşamadan söylemek çok zor oluyor. Biz gerçek mekanlarda çektiğimiz için bunları, Eren'in mezarı hemen bizim çektiğimiz yerin orada olduğu için... Her sabah her sete gidişte oradan geçiyorsun ve Eren'in evinin oradasın. 'Eren burada oturdu.' dediğin zaman çok ağır bir üzüntü tutuyor seni ve bunlar çok ağır yükler. Bunu herkes yaşamıştır sette."

Filmde şehidin annesi Ayşe Bülbül'ü canlandıran Mutlunur Lafçı ise filme yoğun ilgi gösterildiğini dile getirerek, "Çok gururluyuz, iş olarak kaliteli, teknik anlamda çok kaliteli, hikaye olarak zaten çok üstün bir iş çıktı." dedi.

- "Gerçek bir hikayeyi, duyguyu paylaşmak için filmi çektik"

Filmde şehit Ferhat Gedik'in eşini canlandıran Alayça Öztürk Gidişoğlu da çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Gidişoğlu, canla başla çalışıldığını ve güzel bir filmin ortaya çıktığını anlatarak, "Seyircilerden uzak kalmıştık. Pandemi ortamında da gerçekten çok ilgi görüyor film. Seyircilerimize de çok teşekkürler. Biz gerçek bir hikayeyi, duyguyu paylaşmak için bu filmi çektik." diye konuştu.

Şehit trafik polisi Fethi Sekin'i canlandıran oyuncu Kemal Balıbaş ise şunları söyledi:

"Film çok zor şartlarda çekildi. Gerçek mekanda çekiliyor olması bizleri manevi açıdan da çok zorladı. Her sabah Eren'in mezarının önünden geçip, duamızı yapıp, kafamızı çevirdiğimizde Ayşe teyzeyi görerek sete gidip bu filmi çekmek çok zordu. Ekip olarak, oyuncular olarak elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmak için çaba sarf ettik. Çok da güzel bir film olduğuna inanıyorum. Bu, 3-4 haftalık bir gösterimden sonra seyircinin de 1,5 milyonu aşmasından sanıyorum belli. Daha nice nice milyon seyircilere ulaşacağını tahmin ediyorum."

