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Bursa'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

15.05.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kestiği ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ormanda kesim yapan işçi, kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, orman işçisi Mehmet Kazak (52), Çayyaka Mahallesi Boğazova Yaylası'nda ormanda çalışırken kestiği ağacın altında kaldı.

Ağır yaralanan Kazak'ın iş arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Mehmet Kazak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazak'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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