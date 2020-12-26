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Bursa'da kıraathanede kumar oynayan 9 kişi yakalandı

BURSA HABERLERİ  | 26.12.2020 15:26 | Son Güncelleme

Bursa'da kıraathanede kumar oynayan 9 kişi yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 9 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi Sakaldöken Caddesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese giden Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, içeride kumar oynandığını ve sigara ile alkol tüketildiğini tespit etti.

Ekiplerce içeride yakalanan 9 kişiye idari para cezası uygulanıp adli işlem başlatıldı.

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