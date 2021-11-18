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Bursa'da kırsalda eğitimi geliştirme hedefiyle Ar-Ge merkezi kurulacak

18.11.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin dört bir yanındaki köy öğretmenlerini Orhaneli ilçesinde buluşturacak merkezde, köy okullarına özgü eğitim içerikleri geliştirilecek - KODA Genel Koordinatörü Mine Ekinci: - "Bundan 5-10 sene sonra Orhaneli, Türkiye'deki herkese kırsalda eğitim için model olsun. Bunun ön çalışmalarını burada yapacağız. Burada yaptığımız programları, Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz"

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Köy Okulları Değişim Ağı Derneği (KODA) tarafından, kırsalda eğitimi geliştirmek için projelerin geliştirileceği ve eğitmenlerin yetiştirileceği Kırsalda Eğitim ve Ar-Ge Merkezi kurulacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki köy öğretmenlerini Orhaneli ilçesinde buluşturacak merkezde, köy okullarına özgü eğitim içerikleri geliştirilecek, öğretmenleri eğitecek eğitmenler, mentorler ve aile eğiticileri yetiştirilecek.

Kırsal 300 Evler Mahallesi'nde, 5 dönüm üzerinde, 50 kişinin konaklayabileceği, çocuklar için örnek oyun alanları, ofis ve eğitim salonlarının yer alacağı merkezin bir yılda bitirilmesi hedefleniyor.

KODA Genel Koordinatörü Mine Ekinci, Sadağı Kanyonu'ndaki tanıtım toplantısında, proje için 27 aday bölgeleri olduğunu, içlerinden Orhaneli ilçesinde karar kıldıklarını söyledi.

Derneğin amaçlarına değinen Ekinci, "Kırsaldaki okulların ihtiyaçlarını tespit edip bu okullara özel eğitim programları, içerikleri geliştiriyoruz. Bizim yapmaya çalıştığımız şey, eğitmenler yetiştirmek, öğretmenleri güçlendirmek, ailelere eğimler vermek, gönüllüler yetiştirmek. Çünkü bu insanlar, çocukların hep yanında. Çocuğun ailesine ve öğretmenine dokunduğumuzda gerçekten o çocuğun hayatını dönüştürme şansına sahibiz. Yapmaya çalıştığımız şey bu." diye konuştu.

Ekinci, Kırsalda Eğitim ve Ar-Ge Merkezi projesinin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek şöyle devam etti:

"Bizim kırsaldaki ihtiyaçları tespit edip oradaki eğitsel ihtiyaçlara cevap verecek işler yapmamız çok önemliydi ve bunun için pilot çalışmalarımızı yapabileceğimiz, sürekli içerik üretip onun sonuçlarını alabileceğimiz bir yere ihtiyacımız vardı. Bunu kırsalda yapmak istiyorduk. İstedik ki eğitmenlerimiz bir yerde olsun ve onlar ilk denemeleri yapıp ilk çalışmalarımızı ortaya koyabilsinler. Eğitmenler, öğretmenleri eğitecek eğitmenler, mentorler, aile eğiticileri yetiştirmemiz gerekli. Bütün bunlar için bir merkeze ihtiyaç vardı. Bunlardan yola çıkarak Kırsalda Eğitim ve Ar-Ge Merkezi fikrini kurguladık. Projeyi desteklemek isterseniz değişim öncülerimizden biri olabilirsiniz. Bize yaklaşık 250 bin lira bağışta bulunacak 40 değişim öncüsü arıyoruz."

Orhaneli ilçe merkeziyle köylerde yaşayan çocuklar, aileler, öğretmenlerle merkezde çalışmalar yürüteceklerini anlatan Ekinci, "Orhaneli'yi Türkiye'ye bir model yapmak istiyoruz. Bundan 5-10 sene sonra Orhaneli, Türkiye'deki herkese kırsalda eğitim için model olsun. Bunun ön çalışmalarını burada yapacağız. Burada yaptığımız programları, Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. Burada üretilen işlerin yaygınlaştırılması için eğitmen yetiştireceğiz." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız da projenin çok faydalı olacağına inandığını kaydetti.

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