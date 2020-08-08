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Bursa’da kırsalda yaşam sinema ile renkleniyor

BURSA HABERLERİ  | 08.08.2020 11:23 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi süreci sonrası vatandaşlara moral ve motivasyon vermek amacıyla düzenlendiği köy ve mahalle meydanlarındaki açık sinema gösterimi etkinliğini Mustafakemalpaşa’nın Güllüce Mahallesi’nde gerçekleştirdi.Büyükşehir Belediyesi, Türk sinemasının en güzel örneklerini vatandaşlarla buluşturmak ve pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalar sonrası halka moral vermek amacıyla açık sinema gösterimlerine bu hafta Mustafakemalpaşa ilçesinde devam etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, pandemi süreci sonrası vatandaşlara moral ve motivasyon vermek amacıyla düzenlendiği köy ve mahalle meydanlarındaki açık sinema gösterimi etkinliğini Mustafakemalpaşa’nın Güllüce Mahallesi’nde gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi, Türk sinemasının en güzel örneklerini vatandaşlarla buluşturmak ve pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalar sonrası halka moral vermek amacıyla açık sinema gösterimlerine bu hafta Mustafakemalpaşa ilçesinde devam etti. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Köy sineması’ etkinliklerinin ikinci durağı Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Güllüce Mahallesi oldu.
Mahalle meydanında yapılan sinema gösterimine 7‘den 70’e mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Sosyal mesafeye göre yapılan oturma düzeninde vatandaşlara maske dağıtıldı, içecek ikramı yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman ve Güllüce Muhtarı Fikri Argın’ın da katıldığı etkinlikte, mahalle sakinleri Yeşilçam klasiklerinden Neşeli Günler filmini keyifle izledi.
Vatandaşlarla birlikte açık havada sinema keyfini yaşayan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Köy sineması etkinliklerinin bu süreç içerisinde yapılan hizmetlerin en güzel örneklerinden bir tanesi olduğunu söyledi. Bu tür programların halka moral ve motivasyon verdiğini belirten Yıldız, spordan kültüre, sanattan altyapıya kadar her alanda Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ettiğini ifade etti.

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