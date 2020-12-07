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Bursa'da kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı

BURSA HABERLERİ  | 07.12.2020 21:30 | Son Güncelleme

Bursa'da kısıtlamada kaçak avlanan kişi ekiplere ateş açarak kaçtı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında kaçak avlanırken yakalanan kişi, kontrolü gerçekleştirilen görevlilere ateş açıp kaçtı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, görevliler, 4 Aralık Cuma günü kısıtlamanın başladığı saatlerde av koruma ve kontrol çalışmaları kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında ekipler, Tophisar Mahallesi'nde 15 canlı mühreyle kaçak avcılık yapan bir kişiyi tespit etti.

Müdahaleye giden ekiplere av tüfeğiyle ateş açan şüpheli, bulunduğu bölgeden kaçtı.

Durumun bildirilmesiyle bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçan şüpheliyi bulmak için başlattıkları çalışmalar sürüyor.

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