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Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

BURSA HABERLERİ  | 13.12.2020 18:14 | Son Güncelleme

Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kısıtlamaihlal eden ve üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yapan polis ekipleri, Ata Bulvarı'nda T.K'nin kullandığı 34 CVR 211 plakalı otomobili durdurdu.

Kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıktıkları tespit edilen T.K ile otomobildeki E.R'nin durumdan şüphelenen polis ekibinin yaptığı aramada, E.R'nin üzerindeki sigara kutusundan bir miktar uyuşturucu çıktı.

E.R. gözaltına alındı, T.K'ya idari para cezası uygulandı.

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