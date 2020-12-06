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Bursa'da kısıtlamayı ihlal edenler drone ile tespit ediliyor

BURSA HABERLERİ  | 06.12.2020 13:44 | Son Güncelleme

Bursa'da kısıtlamayı ihlal edenler drone ile tespit ediliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Bursa'da drone ile denetim yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin birçok noktasında kontrollerini sürdürüyor.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de kent merkezinde belirlenen noktaları drone ile denetliyor.

Ekipler, tespit ettikleri ihlalleri gerekli birimlere iletiyor.

Diğer ekipler ise bölgeye intikal ederek araç sürücüleriyle vatandaşların muafiyet ya da izinlerini kontrol ediyor.

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