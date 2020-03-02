YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü

Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü

BURSA HABERLERİ  | 02.03.2020 20:14 | Son Güncelleme

Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kocasının bıçakladığı 35 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Yeşilova Mahallesi 10. Ada Sokaktaki evine okuldan çıktıktan sonra giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye Hacıoğlu'nun yerde kanlar içinde buldu.

H.H'nin komşularına haber vermesiyle olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri çağrıldı.

Göğsünde birden çok bıçak darbesi bulunan kadına müdahale eden sağlık ekiplerinin hayatta tutma çabası yeterli olmadı.

Hacıoğlu, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Bu arada karakola teslim olan Hüseyin Hacıoğlu, karısını bıçakladığını itiraf etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!Özel hastanedeki ameliyathanede büyük şok!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
Anahtar Kelimeler:
Bıçaklama Kadın Koca ölü

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

İzmir'de panik anları! Kötü haber geldi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Tek odalı evde yaşam mücadelesi

Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor

Olaylı maçın ardından darp raporu alındı, hukuki süreç başlıyor

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Şehidin hayrına pilav dağıtıldı

Bursa Namaz Vakitleri 2 Mart Pazartesi

İmsak
06:06
Sabah
07:29
Öğle
13:21
İkindi
16:30
Akşam
19:03
Yatsı
20:21

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Pazartesi

Beyce Eczanesi
Nilufer
Drama Eczanesi
Osmangazi
Ersoy Eczanesi
Osmangazi
Fatihan Eczanesi
Yildirim
Fethiye Eczanesi
Nilufer
Filibe Eczanesi
Osmangazi
Gül Eczanesi
Yildirim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Polis amcaları sokak sokak dolaşıp küçük Adem’in ailesini aradı

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Arınç, Bursa’da Sünnet Törenine Katıldı

Arınç, Bursa’da Sünnet Törenine Katıldı

Böyle sapkınlık görülmedi

Böyle sapkınlık görülmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.