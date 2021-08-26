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Bursa'da komşu cinayeti sanığının yargılanmasına başlandı

26.08.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da komşu cinayeti sanığının yargılanmasına başlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantina koğuşunda tutulan sanık Canan K. (48) katılmadı. Olayda yaşamını yitiren Kenan Ateş'in oğulları Emre ve Kerim, eşi Fatma Ateş ile avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Görgü tanığı da olan Emre Ateş, duruşmada verdiği ifadede, olay günü akşam evlerinde oturdukları sırada sokaktan sesler duyduklarını söyledi.

Sesler yükselince pencereden baktıklarında, komşuları Canan K'nin evinden sokaktaki insanların üzerine su döktüğünü ve bağırdığını gördüklerini iddia eden Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Babam neden böyle yaptığını sorunca, 'Oturmasın burada kimse' dedi. Babam diğer komşulara evlerine gitmelerini söyledi. Sanık aşağı inip kapımızı tekmeledi, babam da dışarı çıktı. Elinde bıçak vardı sanığın, babamı içeri aldık, ben konuşuyordum sanıkla. Babam benim dışarıda olduğumu duyunca 'Bir şey mi oldu?' diye tekrar dışarı koştu. Gelirken eline bir sopa aldı, onunla sanığın bıçak olan eline vurmaya çalıştı. Arbede yaşandı ve üçümüz düştük. Sanık babamı bıçaklamış. Babam kalkınca bıçaklandığını söyledi, baktığımda karnında üç bıçak yarası vardı. Sanık da o sırada hala çevredekilere bağırıyordu. Babam hastaneye kaldırılırken vefat etti. Aralarında önceden bir husumet yoktu, şikayetçiyim."

Tanık olarak dinlenilen Nevin S. de olay öncesi yanındaki kişilerle sokakta oturduklarını anlattı.

Canan K'nin, elindeki hortumla kendilerine yukarıdan su sıktığını öne süren Nevin S, "Oradakilerden biri sinirlenip cam şişeyi yere vurarak kırdı. Sanığa neden su sıktığını sorduk, 'Sıkarım, siz karışamazsınız' dedi. Evlerimize girerken Kenan abi pencereden, sanığa neden insanlara su sıktığını sordu. Canan K, Kenan abiye sinirlenip 'Erkeksen in aşağı' dedi. Canan aşağı indi, Kenan abi de indi. Kavga sırasında Canan'ın, Kenan abiye doğru 4-5 kez bıçak salladığını gördüm." diye konuştu.

Sanık Canan K'nin savcıya verdiği ifadede, balkondaki çiçekleri sularken aşağıda oturanların üzerine su geldiği için bağrıştıklarını, komşusu Kenan Ateş'in ise pencereden kendisini küfretmesi nedeniyle olayların geliştiğini iddia ettiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Koğukçınar Mahallesi 7. Nilüfer Sokak'ta, 29 Haziran'da, Kenan Ateş (48) ile Canan K. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Canan K'nin, evinden aldığı bıçakla göğsünden yaraladığı iddia edilen Ateş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Canan K. ise gözaltına alınmasının ardından tutuklanmıştı.

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