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Bursa’da kontrolden çıkan otomobil 30 metre şarampole uçtu

BURSA HABERLERİ  | 07.04.2020 12:27 | Son Güncelleme

Orhangazi’de Kale yolunda seyir halinde olan otomobil virajda kontrolden çıkarak 30 metrelik şarampole uçtu.

Orhangazi’de Kale yolunda seyir halinde olan otomobil virajda kontrolden çıkarak 30 metrelik şarampole uçtu. Kazada otomobilde bulunan 3 yaralı kendi imkanlarıyla otomobilden çıkarak tedavi altına alındı.
Kaza gece saat 24.00 sıralarında Bursa’nın Orhangazi ilçesi Kale bölgesine giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu Oğuz K.G. (22) idaresindeki 16 RBP 03 plakalı otomobili Kale istikametinden Hürriyet Mahallesi istikametine doğru inişe geçti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlanarak ağaçların arasında kaldı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte Barış Değirmenci (32) ve F.D.(28) yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile araç içinden çıkarak yol kenarına tırmandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen ambulans ekipleri yaralı 3 kişiyi ilk müdahelenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti.
Yaralıların burada yapılan müdahaleleri devam ederken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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