Bursa’da kontrolden çıkan otomobil beton duvara çarptı: 4 yaralı

Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, ön koltukta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kaza anı ve sürücünün kurtarılma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece 23.30 sıralarında Orhangazi-İznik Yolu üzeri Boyalıca Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametinden İznik yönüne doğru giden 06 GL 534 plakalı otomobil sürücüsü Hakan Utku Akbaş, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yoldan çıktı. Bahçe beton duvarına çarparak durabilen araçta sürücü ve otomobilde bulunan Y.T. (15), K.S. (15) ve Y.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ön koltukta ayakları sıkışan 2 yaralıyı çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı ve araçta sıkışan sürücünün kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

