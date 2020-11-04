Bursa'da köpek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir iş yerinin önünde bağlı olan "Alman kurdu" cinsi köpeği çalan kişinin bu anları, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Ertuğrulgazi Caddesi 5. Sokak'ta, sabah iş yerine gelen Erhan K, burada bağlı olan köpeğinin olmadığını fark etti.

Bunun üzerine güvenlik kamerasındaki görüntüleri izleyen iş yeri sahibi, bir kişinin "Alman kurdu" cinsi köpeği çaldığını gördü.

Erhan K, durumu polise haber verdi.

Görüntüleri izleyen polisler, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

