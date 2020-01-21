Bursa’da korkutan yangın

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2 katlı müstakil evde yangın çıktı.

Züferbey Mahallesinde kimsenin bulunmadığı evden yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Mustafakemalpaşa İtfaiye Grup Amirliği görevlileri yangına müdahalede bulundu. Mahalle sakinleri, uzun zamandan beri evin boş olduğunu, ancak zaman zaman tanımadıkları kişilerin içeriye girdiklerini, madde bağımlılarından şüphelendiklerini söyledi. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

