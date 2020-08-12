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Bursa’da korona ile mücadele aralıksız sürüyor

BURSA HABERLERİ  | 12.08.2020 10:26 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Türkiye genelinde salgın ile ilgili geniş kapsamlı bir denetim yapılacağını duyurmasının ardından Mustafakemalpaşa’da kapsamlı bir denetim yapıldı.Denetimlere Mustafakemalpaşa İlçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve İlçe Sağlık Müdürü Dr.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Türkiye genelinde salgın ile ilgili geniş kapsamlı bir denetim yapılacağını duyurmasının ardından Mustafakemalpaşa’da kapsamlı bir denetim yapıldı.
Denetimlere Mustafakemalpaşa İlçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fehime Esra Asutay katıldı. Adnan Menderes Meydanı önünden başlayıp, ilçenin yoğun bölgelerinde devam eden denetimlerde hem vatandaşlar hem de esnaf maske, mesafe ve temizlik konularında uyarıldı.
Yapılan denetimler sırasında vatandaşların genel olarak maske taktığı görülürken, halk sağlığı açısından maske kuralını ihlal etmemeleri hatırlatılarak maske, mesafe ve temizlik konusuna vurgu yapıldı.Kaymakam Altıntaş ve Başkan Kanar’ın ortak mesajında, "Tüm vatandaşların durumun ciddiyetini anlamaları, alınan tedbirler konusunda her ne olursa olsun asla taviz vermemeleri" görüşü yer aldı. Başkan Mehmet Kanar, il statüsündeki birçok şehri geride bırakarak salgınla mücadelede başarılı ve örnek projelere imza attıklarını, belediye ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek tüm birimlerin vatandaşların hizmetinde olduğunu söyledi.

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