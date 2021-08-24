YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da Kovid-19 aşılama oranı yüzde 75'i geçti

Bursa'da Kovid-19 aşılama oranı yüzde 75'i geçti

24.08.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Kovid-19 aşılama oranı yüzde 75'i geçti

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama oranında Bursa'nın yüzde 75'i geçerek mavi iller kategorisinde yer aldığını duyurdu.

Yavuzyılmaz, müdürlüğün sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, aşılamada mavi kategoride yer alan Bursa halkına yürekten teşekkür ettiğini belirtti.

Koronavirüse karşı en büyük silah olan aşının asla ihmal edilmemesi uyarısında bulunan Yavuzyılmaz, "Birinci, ikinci ve üçüncü aşılarını yaptıramayan hemşehrilerimizi, hastanelerimiz, ilçe sağlık müdürlükleri ve aile sağlığı merkezlerimizde bulunan aşı poliklinikleri ile Orhan Parkı ve Duaçınarı Metro İstasyonu'nda bulunan aşı uygulama noktalarında aşılarını olmaya davet ediyorum. Bursa'ya mavi çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfedildiDünya dışında insan yaşamına uygun gezegenler keşfedildi
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Bursa'da kaza yapan 2 aracın çarptığı kişi öldüBursa'da kaza yapan 2 aracın çarptığı kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 26 Ağustos Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:19
Öğle
13:11
İkindi
16:54
Akşam
19:53
Yatsı
21:18

Bursa Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Perşembe

Ay Eczanesi
Nilufer
Ay Eczanesi
Nilufer
Ay Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.