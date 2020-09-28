YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uyamayan iki kahvehane sahibine para cezası

Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uyamayan iki kahvehane sahibine para cezası

BURSA HABERLERİ  | 28.09.2020 18:52 | Son Güncelleme

Bursa'da Kovid-19 tedbirlerine uyamayan iki kahvehane sahibine para cezası

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan iki kahvehane sahibine toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sivil olarak katıldıkları Kovid-19 denetimleri kapsamında, iki kahvehanede oyun oynatıldığını belirledi.

Bunun üzerine işletme sahiplerine toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı. Kahvehaneler de kaymakamlık kararıyla kapatıldı.

İlçedeki maske denetimlerinde de son 15 günde 554 kişiye toplam 498 bin 600 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaymakam Şükrü Görücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirlerine uyulmasının önemine değinerek "Denetimlerimizi hız kesmeden sürdürüyoruz. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bir kez daha maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya davet ediyorum, uymayanlar hakkında da gerekli cezai işlemin yapılacağını bilmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
Uyuyan sürücü araç direğine çarparak durdu
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
Virüsü hiçe sayanlara ceza yağdı
Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"
Rektör Şenocak: "Ermenistan ateşkesi ihlal etmiştir"
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Denizli’de alkollü mekanda 18 yaşından küçük 2 müşteri yakalandı
Fındık ve ceviz ağaçlarını kesen şüpheliler aranıyor
Fındık ve ceviz ağaçlarını kesen şüpheliler aranıyor

Bursa Namaz Vakitleri 28 Eylül Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
12:59
İkindi
16:20
Akşam
18:59
Yatsı
20:17

Bursa Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Pazartesi

Eylül Eczanesi
Nilufer
Eylül Eczanesi
Nilufer
Eylül Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bursa'da 4 yaşındaki çocuk inşaatta yaralı bulundu
Bursa'da 4 yaşındaki çocuk inşaatta yaralı bulundu
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması
Özel İdare Arama Kurtarma Ekibi'nden nefes kesen yaralı kurtarma tatbikatı
Özel İdare Arama Kurtarma Ekibi'nden nefes kesen yaralı kurtarma tatbikatı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.