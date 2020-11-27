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Bursa'da kuvözdeki bebeği hastaneye nakleden ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

BURSA HABERLERİ  | 27.11.2020 13:59 | Son Güncelleme

Sabah saatlerinde dünyaya geldiği öğrenilen bebek, başka ambulansla özel hastaneye sevk edildi

Bursa'da yeni doğmuş bebeği hastaneye nakleden ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde Bursa Şehir Hastanesinde dünyaya gelen ve kuvöze alınan, "Metehan" ismi verilen bebeğin Osmangazi ilçesindeki özel hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bebeği taşıyan Orhan G'nin kullandığı 16 YP 728 plakalı ambulans, kent meydanı kavşağında Samet C'nin yönetimindeki 16 AIR 645 otomobille çapıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan ambulans ağaca çarptı.

Ambulanstan inen sağlık görevlileri, bebeği kuvözle araçtan çıkartarak yaralanıp yaralanmadığını kontrol etti.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen bebek, başka ambulansla özel hastaneye götürüldü.

Hafif yaralanan sürücülere ambulansta müdahale edildi.

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