Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kuvvetli lodos nedeniyle yarın yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Canbolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle yarın bütün eğitim öğretim kurumlarındaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini belirtti.
Vali Canbolat, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.
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