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Bursa'da mağazanın vitrinini çekiçle kırarak vitrindeki cep telefonlarını çalan kişi tutuklandı

10.01.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir cep telefonu mağazasının vitrin camını çekiçle kırıp vitrinde bulunan 100 bin liralık ürün çalan kişi tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki bir cep telefonu dükkanının önüne gelen kişi, yanında getirdiği çekiçle iş yerinin camını kırdı.

Vitrinin kırılan bölümünden elini uzatıp cep telefonlarını çalan bu kişi, bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek failin M.E.T. (32) olduğunu belirledi.

M.E.T'nin gözaltına alındığı evinde yapılan aramada söz konusu çalıntı telefonlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, M.E.T'nin iş yerinin önüne gelip camı kırdığı ve elini uzatarak vitrinde bulunan cep telefonlarını aldığı görülüyor.

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