Bursa'da makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor

İSMAİL ÖZDEMİR - Bursa'da, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanında öğretmen ve öğrencilerin ürettiği parçaların da kullanılmasıyla bir firma tarafından imal edilen sac bükme makineleri 27 ülkeye satılıyor.

Okulun döner sermaye çalışmaları kapsamında, Bursa'da faaliyet gösteren Erbend Makine ile yapılan anlaşma gereği, firmanın imalatı sac bükme makinelerinde yer alan bağlantı elemanları yataklama pernosu ve tahrik pimi lisenin atölyelerindeki makinelerde üretiliyor.

Sipariş usulüyle çalışan firmanın ürettiği makineler, ABD, Kanada, İsveç, İngiltere, Almanya, Rusya, Ukrayna başta olmak üzere 27 ülkeye ihraç ediliyor.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alanı Atölye Şefi Ahmet Hamdi Sevindi, AA muhabirine, okulun döner sermaye kapsamına alınmasının ardından sanayideki firmalarla görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin sanayiye adapte olabilmesini amaçladıklarını belirten Sevindi, "Staja giden öğrencilerimizin bulunduğu firmalardan 'Okulumuzda yapılacak işler var mı?' diye bir araştırmaya çıktık ve bunun sayesinde birkaç firmayla görüşmemize istinaden bu işlerin okulumuzda yapılabileceğini gördük." dedi.

Bazı firmalarla görüş alışverişinden sonra bir şirketle anlaşma yaptıklarını vurgulayan Sevindi, bu firmanın ihraç ettiği makinelerdeki kimi parçaları öğrencilerle atölyelerindeki makinelerde ürettiklerini anlattı.

Sevindi, ürettikleri parçaların, sac işleme makinelerinde bükme işlemlerinde kullanılan bağlantı elemanları olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu parçalar direkt makinenin ana bileşenlerini oluşturan parçalar. Şu anda ilk etapta başladığımız adet 200 parça. Firmanın makine üretimi sipariş usulü olduğu için sipariş arttıkça bizim de üretim kapasitemiz artacak. Aylık 15 bin lira gelirimiz var. Hem giderlerimizi karşılıyoruz hem de öğrencilerimiz kazanıyor. Bölümümüzde çalışan öğretmenlerimizin tecrübesiyle bu işin yapılabileceğini biz zaten öngörüyorduk. Çünkü çoğu öğretmenimiz sanayide yetişerek öğretmen olup geldi."

- "Türkiye'nin ihracatına destek veriyoruz"

Okul müdürü Oktay Güllü ise döner sermaye faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığının öncelikli çalışmaları arasında bulunduğunu vurguladı.

Sektörle her alanda iş birliği içinde olduklarını aktaran Güllü, makineler konusunda birçok farklı çalışmalar yaptıklarını ancak ihracat yapmanın kendilerini ayrıca mutlu ettiğini kaydetti.

Çalışmalarda kendilerine Bursa İl ve Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin destek olduğunu belirten Güllü, sanayi ile iş birliklerinin süreceğini dile getirdi.

Makine Teknolojisi Alanı öğrencilerinden Mert Özyurt, öğretmenlerinin teşvikleriyle üretim yaptıklarını belirterek, "Ülkemizin geleceği için meslek liseleri büyük önem arz ediyor. Okulumuz proje okulu ve bu tarz üretimlerle Türkiye'nin ihracatına destek veriyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Ali Özkan da okuldaki çalışmalardan çok fazla şey öğrendiğini, mesleki olarak geliştiğini kaydetti.

Özkan, alandaki makineler sayesinde sektöre hazırlandığını bildirerek, makine alanında ilerlemeyi düşündüğünü ve makine mühendisi olmak istediğini ifade etti.

