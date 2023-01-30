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Bursa'da metro hattı yapımı için kazılan çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

30.01.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde metro hattı yapımı için kazılan çukura düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ahmet Yesevi Mahallesi Sanayi Caddesi'nden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan S.Ü. idaresindeki 16 AOD 555 plakalı otomobil, Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı yapım çalışmaları kapsamında kazılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralı sürücü, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan S.Ü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Nilüfer Otomobil metro İnşaat

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