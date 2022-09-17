Bursa'da metroda bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Bursa'da metroda yolculuk sırasında çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı.

İş yerinden çıktıktan sonra evine gitmek için metroya binen Deniz T. (30) ile diğer yolculardan E.E. (22) arasında "yan bakma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma büyüdü.

E.E, cebinden çıkardığı bıçakla Deniz T'yi karın bölgesinden yaraladı.

Ataevler Metro İstasyonu'nda yolcuların yardımıyla perona indirilen Deniz T. için 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

İlk müdahalenin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Deniz T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan E.E. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede gözaltına alındı.

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