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Bursa'da Mevlid-i Şerif orijinal haliyle okundu

10.06.2022 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Mevlid-i Şerif orijinal haliyle okundu

Süleyman Çelebi'nin vefatının 600'üncü yılı ve UNESCO Süleyman Çelebi'yi Anma Yılı dolayısıyla Bursa Ulu Cami'de, Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Enderun Hafızlar Topluluğu tarafından Ulu Cami'de yatsı namazını müteakip gerçekleştirilen mevlid programına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programda, Süleyman Çelebi'nin Hazreti Muhammed'e olan muhabbetini, sevgisini dile getirdiği Mevlid-i Şerif olarak bilinen asıl adı Vesiletü'n-Necat eseri icra edildi.

Mevlidhan, sanatçı, bestekar Mehmet Kemiksiz idaresinde, Tarz-ı Osmani Fem-i İstanbul tavrı ile tilavet geleneğinin son temsilcilerinden İlhan Tok ve bestekar, mevlidhan Amir Ateş ile Türkiye ve dünyada kıraat ve icralarıyla tanınmış hafız ve mevlidhanların katıldığı programda, Mevlid-i Şerif orijinal ve tam haliyle okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Süleyman Çelebi dualarla anıldı.

Programın sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Süleyman Çelebi kimdir?

Osmanlı Devletinin ikinci padişahı Orhan Gazi'nin silah arkadaşı Şeyh Mahmud'un torunu, I. Murad'ın veziri, devlet adamı Ahmed Paşa'nın oğlu Süleyman Çelebi, 1351'de Bursa'da dünyaya geldi.

İlimle uğraşan kültürlü bir aileden gelen Süleyman Çelebi, Yıldırım Beyazıt tarafından yine Bursalı Büyük Evliya Emir Sultan Hazretlerinin tavsiyesiyle 1400'te inşaatı tamamlanan Ulu Cami'nin imamlığına getirildi.

Süleyman Çelebi, Hazreti Muhammed'in (SAV) hayatının bazı bölümlerini, Peygamber sevgisini sade bir Türkçe, sanatlı bir üslupla ifade ettiği, 768 beyit, 16 babdan oluşan Mevlid-i Şerif'i Ulu Cami'deki görevi sırasında 1409'da tamamladı.

Eser, yazıldığı dönemden itibaren Hazreti Peygamberin doğum günlerinde, mübarek gün ve gecelerde, doğum, ölüm, sünnet, evlenme gibi çeşitli vesilelerle okuna geldi.

Halk arasında çok beğenilen, sevilen, gönülleri fetheden ve halen okunmaya devam eden eserin müellifi Süleyman Çelebi 1422'de vefat etti ve Bursa'da Çekirge Caddesi'nde bir sırta defnedildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) anma ve kutlama yıl dönümleri programına aldığı Süleyman Çelebi, vefatının 600'üncü yılına rastlayan 2022'de çeşitli etkinliklerle yad ediliyor.

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