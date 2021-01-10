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Bursa’da meydana gelen kazada kurye yaralandı

10.01.2021 20:32 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza, saat 18:30’da İznik ilçesinde meydana geldi.

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18:30’da İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can A.’nın kullandığı 16 AIG 510 plakalı motosiklet Atatürk Caddesi’nde seyir halindeyken yağan yağmurdan dolayı çok kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Düşmenin etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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