Bursa'da meyve bahçesine acil iniş yapan eğitim uçağı vinçle kaldırıldı

Bursa'da meyve bahçesine acil iniş yapan ve hasar gören eğitim uçağı vinçle bulunduğu bölgeden kaldırıldı.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ekiplerinin olay yerindeki incelemesi tamamlandı. Gün içinde başlatılan çalışmanın ardından yoldan yaklaşık 50 metre uzaklıkta bulunan uçak, vincin kaldırabileceği bir noktaya getirildi.
Burada halatlarla bağlanan eğitim uçağı, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vinçle kaldırılarak Yunuseli Havaalanına götürüldü.
Cessna tipi 2 kişilik uçak, dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle arıza nedeniyle çevredeki bir meyve bahçesine acil iniş gerçekleştirmişti. Uçakta bulunan iki kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.
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