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Bursa’da meyve, sebze tüketimi arttı

BURSA HABERLERİ  | 22.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

Korona virüsü yurtta tüm kurum ve kuruluşlar virüse karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

Korona virüsü yurtta tüm kurum ve kuruluşlar virüse karşı tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Bursa’da pazarlarda meyve, sebze tüketimi artarken, giyim sektöründe düşün yaşandı.

Bursa Pazarcılar Derneği Başkanı Refik Aksu, korona virüsünden esnafımızı ve halkımızı korumak için 3 merkez ilçede 154 pazar noktasında eldiven dağıtımına başladıklarını, kısa zaman içinde de maske dağıtacaklarını söyledi. Aksu, "Bursalılar, meyve tezgahlarına yöneldi. Salgından korunmak için meyve ve sebze tüketimi arttı" dedi.

"Bursa’da alışveriş merkezleri, eğlence ve kıraathaneler kapalı. Vatandaşlar, açık alanları daha güvenli buluyor" diyen Aksu şöyle konuştu: "Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlarımız, meyve, sebzeye yönelmiş durumda. Ancak giyim pazarları için aynı şeyi söyleyemeyiz. Giyimde tüketim düşüşe geçmiş durumda" ifadelerini kullandı.

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