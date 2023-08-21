Bursa’da motosiklet sürücüsü kamyonun altına girdi

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesi Bursa-Mudanya yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 DRJ 954 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan N.D., Y.T., yönetimindeki 16 CNU 92 plakalı panelvanın çarpması sonucu dengesini kaybederek damperli kamyonun altına girdi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ve polis sevk edildi. Yaralı N.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

