YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da nişanlısını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Bursa'da nişanlısını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

BURSA HABERLERİ  | 05.03.2020 20:16 | Son Güncelleme

Bursa'da nişanlısını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Bursa'da düğünden bir gün önce nişanlısını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Emre A, ölen Songül Yalçın'ın ailesi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi adına avukatlar davaya katılma talebinde bulundu. Bursa Kadın Konseyi üyeleri de duruşmayı izledi.

Tutuklu sanık Yunus Emre A, olay günü evde Yalçın'ın sebepsiz yere kendisine tokat atıp saldırdığını ve boğuşma sırasında banyoda düştüğünü öne sürdü.

Yalçın'ın ıslak zeminde tekrar kayıp düştüğünü savunan sanık, "Düşerken beni de düşürdü, ben de yanına düştüm, o duşakabinin içine düştü. Düşerken neresini çarptığını görmedim. Başı havadaydı, başını çarpmadığına eminim. Tekrar yanına gittim kaldırmak için, musluğa tutunup kaldırmaya çalışırken bir yandan da bana tekme atmaya çalıştı. Bana yetiştiremeyince tekrar ayağı kaydı düştü." diye konuştu.

Yalçın'ın yarı baygın olduğunu söyleyen Yunus Emre A, şöyle devam etti:

"O an kaçtım evden tartışma büyümesin diye. Dolaşmak amacım vardı, sonra fatura merkezini görünce istemsizce girip fatura ödedim. Bıraktığımda yarı baygın, ağlamaklı bir sesi vardı. Döndüğümde başı yerde gözleri ve ağzı açıktı. Gittiğimde seslendim, ses vermedi, omzuna dokundum, yine ses yoktu. Solunum yok gibiydi, kontrol ettim. Panik halinde onu çıkarmaya çalıştım banyodan, zorlandım. Evden çıkarken ambulans çağırmamı gerektirecek fiziki bir anormallik görmedim. Songül'e karşı en ufak şiddet eğilimim olsa mutlaka bundan etrafına bahsederdi. Kadın cinayetlerinin son bulmasını ben de istiyorum, aile kadar ben de acılıyım, buradaki suçlu ben değilim."

Müşteki avukatı, mahkemeye sanığın okuduğu kitaplardan el yazısıyla tuttuğu bazı özetleri sunarak, bunların kitabın işkence kısımlarını içerdiğini öne sürdü.

Baba Nazir Yalçın ise sanığı Allah'a havale ettiğini ve şikayetçi olduğunu belirtti.

Diğer aile üyeleri de sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Bursa'da 8 Temmuz 2019'da, düğünden bir gün önce Songül Yalçın ile nişanlısı Yunus Emre A. arasında gelinlik almaya gitmeden önce sanığın merkez Osmangazi ilçesindeki evinde tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sanık Yalçın'ı darbetmiş, baygınlık geçiren kadını evde bırakıp fatura ödemeye gitmiş, döndüğünde kadının nefes almadığını görerek sağlık ekiplerine haber vermiş, Yalçın kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, apartmanın güvenlik kameralarını incelemeye almış, olay saatlerinde eve girip çıkan tek kişinin Yunus Emre A. olduğu belirlenmişti. Yunus Emre A, polis ekiplerince arkadaşının evinde yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
Anahtar Kelimeler:
Nişanlısını öldürdüğü iddiası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Otomobil alev alev yandı

Otomobil alev alev yandı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Salihli Belediyespor kendini aştı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

Kazan vadisinde silah ve mühimmat ele geçirildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

İlkokul öğretmeni kalbine yenildi

Ankaralı kadın ressamların 50. yıl sergisi ÇSM’de

Ankaralı kadın ressamların 50. yıl sergisi ÇSM’de

Bursa Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
06:01
Sabah
07:24
Öğle
13:20
İkindi
16:32
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Bursa Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Alev Eczanesi
Nilufer
Elit Eczanesi
Nilufer
Neşe Eczanesi
Nilufer
İlim Eczanesi
Yildirim
Yavuz Eczanesi
Yildirim
Yeni Bahar Eczanesi
Osmangazi
Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Bursa’da kayıp yaşlı adamdan acı haber

Bursa'da teröristlerin araziye patlayıcı gömmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Bursa'da teröristlerin araziye patlayıcı gömmesiyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez kaleyi gole kapatamamaktan şikayetçi

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

Böyle sapkınlık görülmedi

Böyle sapkınlık görülmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.