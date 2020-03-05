Bursa'da nişanlısını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Bursa'da düğünden bir gün önce nişanlısını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Yunus Emre A, ölen Songül Yalçın'ın ailesi ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi adına avukatlar davaya katılma talebinde bulundu. Bursa Kadın Konseyi üyeleri de duruşmayı izledi.

Tutuklu sanık Yunus Emre A, olay günü evde Yalçın'ın sebepsiz yere kendisine tokat atıp saldırdığını ve boğuşma sırasında banyoda düştüğünü öne sürdü.

Yalçın'ın ıslak zeminde tekrar kayıp düştüğünü savunan sanık, "Düşerken beni de düşürdü, ben de yanına düştüm, o duşakabinin içine düştü. Düşerken neresini çarptığını görmedim. Başı havadaydı, başını çarpmadığına eminim. Tekrar yanına gittim kaldırmak için, musluğa tutunup kaldırmaya çalışırken bir yandan da bana tekme atmaya çalıştı. Bana yetiştiremeyince tekrar ayağı kaydı düştü." diye konuştu.

Yalçın'ın yarı baygın olduğunu söyleyen Yunus Emre A, şöyle devam etti:

"O an kaçtım evden tartışma büyümesin diye. Dolaşmak amacım vardı, sonra fatura merkezini görünce istemsizce girip fatura ödedim. Bıraktığımda yarı baygın, ağlamaklı bir sesi vardı. Döndüğümde başı yerde gözleri ve ağzı açıktı. Gittiğimde seslendim, ses vermedi, omzuna dokundum, yine ses yoktu. Solunum yok gibiydi, kontrol ettim. Panik halinde onu çıkarmaya çalıştım banyodan, zorlandım. Evden çıkarken ambulans çağırmamı gerektirecek fiziki bir anormallik görmedim. Songül'e karşı en ufak şiddet eğilimim olsa mutlaka bundan etrafına bahsederdi. Kadın cinayetlerinin son bulmasını ben de istiyorum, aile kadar ben de acılıyım, buradaki suçlu ben değilim."