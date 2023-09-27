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Bursa'da nişanlısıyla birlikte kazada ölen genç kadının cenazesi Zonguldak'ta defnedildi

27.09.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde nişanlısının kullandığı otomobilin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Betül Şalvarcıoğlu'nun cenazesi, Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde toprağa verildi.

Bursa'da nişanlısıyla birlikte kazada ölen genç kadının cenazesi Zonguldak'ta defnedildi

Cenazesi, Kışla Mahallesi İnallı Sokak'taki baba ocağına getirilen Şalvarcıoğlu için helallik alındı, dua edildi.

Daha sonra Yukarı Kışla Camisi'ne götürülen genç kadının cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından İnallı Aile Mezarlığı'nda defnedildi.

Genç kadının ailesi ve yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törene, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Haluk Okur ve ilçe sakinleri katıldı.

Yasin Altınkaynak (27) yönetimindeki 16 YA 165 plakalı otomobil, dün Bursa-İzmir kara yolu Başköy Mahallesi mevkisinde Y.A'nın kullandığı 45 ADU 021 plakalı tıra arkadan çarparak altına girmişti.

Kazada otomobil sürücüsü Altınkaynak ile 4 ay önce nişanlandığı Betül Şalvarcıoğlu hayatını kaybetmişti.

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