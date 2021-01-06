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Bursa’da nostaljik tramvay çalışmaya başladı

BURSA HABERLERİ  | 06.01.2021 10:27 | Son Güncelleme

Bursa’da Cumhuriyet Caddesi’nde hizmet veren nostaljik tramvay tekrar çalışmaya başladı.Korona virüs salgını sebebiyle çalışmasına ara verilen Cumhuriyet Caddesi’ndeki nostaljik tramvay tekrar çalışmaya başladı.

Bursa’da Cumhuriyet Caddesi’nde hizmet veren nostaljik tramvay tekrar çalışmaya başladı.
Korona virüs salgını sebebiyle çalışmasına ara verilen Cumhuriyet Caddesi’ndeki nostaljik tramvay tekrar çalışmaya başladı. Bursa’nın sembollerinden biri haline gelen tramvay, 20 dakikada bir hizmet veriyor. Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin ortasından geçen Cumhuriyet Caddesi’ni araç trafiğine kapalı olması ve tramvayın hem yolculuk hem de nostaljik açıdan ilgi görüyor. Pandemi sürecinde durdurulan tramvay, önceki gün tekrar çalışmaya başladı.
T3 hattı olarak bilinen Zafer Plaza Davutkadı Çınarönü arasındaki tramvay 2,5 kilometrelik hatta hizmet veriyor.

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