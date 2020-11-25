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Bursa’da öğretmenler öğrencileri ile sahnede

BURSA HABERLERİ  | 25.11.2020 10:15 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde öğretmenler, öğrencileri ile aynı sahneyi paylaşıp, düet yaptı.Tayyare Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde, covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetli katılırken, bu kez öğrenciler öğretmenleri ile birlikte sahne aldılar.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde öğretmenler, öğrencileri ile aynı sahneyi paylaşıp, düet yaptı.
Tayyare Kültür Merkezinde gerçekleşen konserde, covid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetli katılırken, bu kez öğrenciler öğretmenleri ile birlikte sahne aldılar. Öğretmenler günü için özel olarak hazırlanan ve şef Hamit Gazigil’in yönettiği konserde, birçok yöreden türkü seslendirilirken, Öğretmenler Günü de coşkuyla kutlandı.
Gecede, "Seherde Bir Bağa Girdim", "Cahildim Dünyanın Rengine Kandım" ve "İki Keklik" gibi sevilen türküler müzikseverler eşliğinde seslendirildi. Konser sonunda öğretmen ve öğrencilerin sahne performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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