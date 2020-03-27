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Bursa’da öğretmenlerden öğrencilere ‘Evde Kal’ çağrısı

BURSA HABERLERİ  | 27.03.2020 11:58 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle eğitime verilen zorunlu arada öğrenciler evlerinde uzaktan eğitime devam ederken, Bursa Salih Şeremet Ortaokulu öğretmenlerinden çocukların motivasyonunu arttıracak bir video geldi.Salih Şeremet Ortaokulu Müdürü Nurettin Kendüzler ve tüm öğretmenlerin yer aldığı "Evde Kal" videosuna her öğretmen kağıtlara yazdığı ’Siz çok özledik’ mesajlarıyla katıldı.

Koronavirüs nedeniyle eğitime verilen zorunlu arada öğrenciler evlerinde uzaktan eğitime devam ederken, Bursa Salih Şeremet Ortaokulu öğretmenlerinden çocukların motivasyonunu arttıracak bir video geldi.
Salih Şeremet Ortaokulu Müdürü Nurettin Kendüzler ve tüm öğretmenlerin yer aldığı "Evde Kal" videosuna her öğretmen kağıtlara yazdığı ’Siz çok özledik’ mesajlarıyla katıldı. Videoda dönem içerisinde okulda çekilen fotoğraflara da yer verildi ve tekrar bir arada olunacağı vurgulandı. Öğrencilere; "Çocuklar, okulu, sokakları ve gezmeyi özlediğinizi biliyoruz. Biz de çok özledik. Ancak hiçbirimiz dışarı çıkmıyoruz. Bu günler geçecek, biliyoruz. Güzel günlerde yüz yüze görüşene kadar sağlıklı beslenin, ellerinizi yıkayın, bol bol kitap okumayı da unutmayın. Sizi seviyoruz" mesajı veren Salih Şeremet Ortaokulu Öğretmenleri bu video ile öğrencileriyle olan bağlarını canlı tutuyor.

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