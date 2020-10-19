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Bursa’da okullarda yüz yüze eğitim sevinci

BURSA HABERLERİ  | 19.10.2020 10:28 | Son Güncelleme

Uludağ Koleji Anaokulu, 1, 2, 3, 4, 8 ve 12.

Uludağ Koleji Anaokulu, 1, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitimin sevincini yaşıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın almış olduğu yeni kararlar doğrultusunda okula dönen öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte yüz yüze eğitim görmenin mutluluğunu yaşıyor. Okul içerisinde alınan önlemler ile sağlıklı bir eğitim süreci geçiren Uludağ Koleji öğrencileri, akademik derslerin yanı sıra sanat ve spor dersleriyle de eğlenceli zaman geçiriyorlar. Sık sık bahçeye çıkarak yeşil alanda eğlenerek arkadaşlarıyla vakit geçiren öğrenciler, sağlık ve hijyen koşullarının sağlandığı ortamda eğitim alıyor.
Kampüs bahçesi cıvıl cıvıl
Uludağ Koleji 8 ve 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte kendilerine özel olarak hazırlanan çalışma programları ile sınava hazırlanıyor. Bu yıl YKS ve LGS’ye girecek öğrenciler, her hafta düzenlenen deneme sınavları ve yoğun akademik programlar ile geleceklerini etkileyecek sınava hazırlanıyor. Uludağ Koleji öğrencileri, kampüs bahçesinde keyifli vakit geçiriyor. Uzun bir süre online eğitim süreci tecrübesinin ardından okula heyecanla dönen öğrenciler, arkadaşlarıyla özlemini sosyal mesafe şartlarına uygun şekilde gideriyor. Pandemi sürecini, sohbet ederek birbirlerine heyecanla anlatan öğrenciler, yeşilin içerisinde harika vakit geçiriyor.

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