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Bursa'da ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

BURSA HABERLERİ  | 18.08.2020 12:29 | Son Güncelleme

Bursa'da ormanlık alanda yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bursa'da yerleşim alanı yakınında çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı sırada yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan V.O'nun (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen V.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Demirci Mahallesi Üçevler mevkisinde dün öğleden sonra mezarlığa yakın bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, 65 araç ve 142 personelin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanında zarara yol açan yangınla ilgili soruşturma kapsamında, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen V.O. çevredeki güvenlik kameralarından aracı tespit edilerek gözaltına alınmıştı.

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