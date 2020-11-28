Bursa'da ormanlık alanda yolunu kaybeden kişiyi polis ekipleri buldu

Bursa'da gündüz gittiği ormanlık alanda yolunu kaybeden kişi, polis ekiplerince bulundu.

Merkez Osmangazi ilçesi, Maksem Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki derenin kenarına giden Nevzat Gündoğdu, akşam saatlerine kadar burada vakit geçirdi.

Akşam saatlerinde evine gitmek üzere bulunduğu yerden ayrılan, fakat ormanlık alanda yolunu kaybeden Gündoğdu, durumu polise bildirdi.

Gündoğdu'nun ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik bir arama çalışmasının ardından bulunan Gündoğdu, 112 Acil Sağlık Ambulansı ile hastaneye götürüldü.

Alkol aldığı belirlenen Gündoğdu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

