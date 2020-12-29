Bursa’da otobandaki köprü tamiratı tamamlandı

Bursa’da Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde Otoyol A.Ş. tarafından yapılan köprü tamirat çalışması tamamlandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir ücretli otoyolunun Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde otoyol köprü çalışması nedeni ile bir kilometrelik alan trafiğe kapalıydı. Otobandaki trafiğe girmek istemeyenler nedeniyle şehir merkezindeki ulaşımda tıkanıklar yaşanıyordu. 4 Ocak’ta bitirilmesi planlanan çalışma erken tamamlandı. Güzergahı otoban olan sürücülerin artık şehir içine girmeden gitmek istedikleri yere ulaşabilecek. Bursa’daki şehir içi trafiğinin bugünden itibaren rahatlaması ön görülüyor.

