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Bursa’da otobandaki köprü tamiratı tamamlandı

BURSA HABERLERİ  | 29.12.2020 18:28 | Son Güncelleme

Bursa’da Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde Otoyol A.Ş.

Bursa’da Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde Otoyol A.Ş. tarafından yapılan köprü tamirat çalışması tamamlandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir ücretli otoyolunun Mudanya Kavşağı İzmir istikametinde otoyol köprü çalışması nedeni ile bir kilometrelik alan trafiğe kapalıydı. Otobandaki trafiğe girmek istemeyenler nedeniyle şehir merkezindeki ulaşımda tıkanıklar yaşanıyordu. 4 Ocak’ta bitirilmesi planlanan çalışma erken tamamlandı. Güzergahı otoban olan sürücülerin artık şehir içine girmeden gitmek istedikleri yere ulaşabilecek. Bursa’daki şehir içi trafiğinin bugünden itibaren rahatlaması ön görülüyor.

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