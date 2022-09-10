YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

10.09.2022 02:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile şarjlı motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alanyurt'tan İnegöl'e seyreden K.D. idaresindeki 16 AC 7776 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu N.E'nin kullandığı şarjlı motosiklet çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü N.E. ile eşi B.E, çocukları K.E. (7) ve N.E.E. (9) yaralandı.

Ailenin 4 aylık bebeği M.E. ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

N.E.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uluslararası Uzay Kongresi Bursa'da başladıUluslararası Uzay Kongresi Bursa'da başladı
İzmir'de kızlarını istismar ettiğini iddia ettiği eski eşini silahla yaralayan kadın tahliye edildiİzmir'de kızlarını istismar ettiğini iddia ettiği eski eşini silahla yaralayan kadın tahliye edildi
Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde oyun geliştirme yaz kampını ziyaret etti:Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde oyun geliştirme yaz kampını ziyaret etti:
Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl kaza

Bursa Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:40
Akşam
19:29
Yatsı
20:50
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Dünyanın en büyük ağzına sahip! Dişçide öyle anlar yaşadı ki...

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.